Pedro Sánchez apela ao diálogo entre China e Ucrânia

Pedro Sánchez encontrou-se com Xi Jinping esta sexta-feira em Pequim mas nem por isso Espanha e China estão mais próximas, pelo menos no que diz respeito à Ucrânia. O Presidente do governo espanhol apelou ao diálogo entre o líder chinês e Volodymyr Zelenskyy e disse defender o plano de paz proposto por Kiev.

Apesar de recusar o plano de paz chinês, não deixou de elogiar a rejeição do uso de armas nucleares, bem como da simples ameaça, e o respeito da integridade territorial, um ponto também sensível em Madrid.