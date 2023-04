Legislativas na Finlândia: principais partidos taco a taco

A Finlândia decide este domingo a nova configuração do parlamento e, a poucas horas do fecho das urnas, é ainda incerto quem vai liderar o país.

Na corrida destacam-se três partidos; o Social-Democrata, da atual primeira-mnistra Sana Marin, a lutar por um segundo mandatao, a Coligação Nacional, de centro-direita, liderada por Petteri Orpo, e o Partido dos Finlandeses, populista de direita, de Riikka Purra.

Sondagens recentes sugerem que cada um dos três partidos pode conquistar cerca de 20% dos votos, dando uma liderança por curta margem ao Partido da Coligação Nacional, com 19,8%, seguido de perto pelo Partido dos Finlandeses, com 19,5% e com os Social-Democratas em terceiro lugar, com 18,7% dos votos.

Neste cenário - provável - os partidos serão obrigados a formar uma coligação governamental, cujas conversações podem começar na próxima semana.

No total, são mais de 2.400 candidatos de 22 partidos a concorrer prara 200 assentos parlamentares.

As urnas encerram este domingo, às 20h00, hora local.