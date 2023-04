O Presidente ucraniano Volodomyr Zelenskyy condenou os ataques russos em zonas residenciais da cidade de Kostiantynivka. Pelo menos seis pessoas morreram no que o presidente Zelensky disse, no seu discurso noturno, que tinha sido um bombardeamento contínuo na zona.

A Polícia Nacional da Ucrânia divulgou imagens que mostram as consequências do ataque com corpos no chão e edifícios destruídos.

"Hoje, os terroristas russos atacaram novamente Kostiantynivka, região de Donetsk, em bairros residenciais comuns. Seis pessoas foram mortas por este bombardeamento russo. Três mulheres, três homens. Pessoas comuns de uma vulgar cidade do Donbass," declarou o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, sobre os ataques a Kostyantynivka.

O Ministério da Defesa russo divulgou filmagens das tropas de Moscovo a executarem "missões de fogo" na "zona de operação militar especial".

Um canal de notícias da plataforma Telegram noticiou recentemente que tem havido um número "extremamente elevado" de incidentes, crimes e mortes ligados ao abuso de álcool entre os soldados russos.

Entretanto, os russos continuam o cerco a Bakhmut.

A guerra de trincheiras que recorda uma outra era é a principal defesa das tropas ucranianas.

Como disse um comandante ucraniano: "Não há escolha, quando existe silêncio têm de cavar. Quanto mais profunda for a trincheira, maiores são as hipóteses de sobrevivência".