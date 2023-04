Guerra na Ucrânia: Bombardeamentos em Kostiantynivka e Melitopol

O exército russo bombardeou este domingo, 2 de abril, alvos civis na cidade de Kostiantynivka, uma cidade industrial perto de Bakhmut, no leste da Ucrânia, uma rota crucial para a chegada de mantimentos e pessoal do exército ucraniano à frente de guerra de Bakhmut.

Pelo menos 6 pessoas morreram vítimas do bombardeamento e cerca de 10 ficaram gravemente feridas. A confirmação das vítimas foi feita pelo chefe do gabinete do residente da Ucrânia, Andriy Yermak, no canal Telegram.

O ataque atingiu uma área de edifícios residenciais no centro da cidade, causando grande devastação e morte. Um míssil russo aterrou na cidade, abrindo uma grande cratera. Kostiantynivka foi também atingida por outros projéteis.

Kostiantynivka fica apenas a 20 km a oeste de Bahkmut. É desta cidade que partem os reforços e mantimentos para a frente de combate de Bahkmut. Nesta zona não há alvos militares, pelo que tem sido um ataque claro contra os civis.

As explosões também abalaram Melitopol, ocupada pela Rússia, no domingo, disse o presidente da câmara ucraniano do sul da cidade, Ivan Fedorov. Segundo Fedorov, as explosões atingiram o depósito ferroviário ali existente.

Melitopol tem sido atingida repetidamente por mísseis ucranianos porque é um centro de transporte para os militares russos, situado a norte da Crimeia ocupada pela Rússia.