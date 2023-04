Primeira-ministra finlandesa derrotada pelo centro-direita

O Partido da Coligação Nacional ganhou as eleições legislativas na Finlândia, ultrapassando o partido da atual primeira-ministra. O primeiro classificado obteve 20,8% dos votos, mais nove décimas que a formação atualmente no poder. Ainda que por apenas uma décima, a extrema-direita também conseguiu ficar à frente do partido de Sanna Marin.

O vencedor Petteri Orpo, líder do Partido da Coligação Nacional, tem agora de formar uma coligação. "Penso que o povo finlandês quer mudança. Eles querem mudança e agora vou iniciar negociações, abrir negociações, com todas as partes. E eu tenho uma questão crucial, que é a economia. Temos de consertar a nossa economia. Temos de fazer reformas para impulsionar a nossa abordagem económica", afirmou Petteri Orpo, líder do Partido da Coligação Nacional.

Em 2019, o Partido Social Democrata tinha vencido as eleições com 17,7% dos votos. Quatro anos depois, a primeira-ministra, Sanna Marin, prefere ver o copo meio cheio. "Há muito, muito tempo, que o partido de um primeiro-ministro não conseguia aumentar o seu apoio no número de lugares. Este é um feito brilhante, embora não tivéssemos ficado em primeiro hoje".

A extrema-direita aumentou a votação de 17,5% em 2019 para 20% este domingo. "Queridos finlandeses, sabem o que fizeram? Conseguiram o melhor resultado de sempre para esta festa", afirmou a líder do Partido dos Finlandeses, Riikka Purra.

Dada a votação ter sido renhida, o partido vencedor terá de formar uma coligação com outros partidos de forma a conseguir pelo menos 101 assentos parlamentares. As negociações podem ser difíceis.