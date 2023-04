Cinco extremistas detidos por planearem ataque na Suécia

De euronews

Cinco pessoas com alegadas ligações ao extremismo islâmico foram detidas na Suécia por suspeitas de estarem a planear um ataque terrorista. Os responsáveis pela luta contra o terrorismo desmentiram que este caso esteja relacionado com a queima do Alcorão em frente à embaixada turca em janeiro passado. Mas Susana Trehörning reconheceu que este ato desencadeou as ameaças de um ataque contra a Suécia ou interesses suecos.

Rasmus Paludan, extremista dinamarquês que também tem a cidadania sueca, queimou uma cópia do livro sagrado muçulmano em frente à embaixada turca em Estocolmo, em janeiro.

Um tribunal sueco anulou, esta terça-feira, a decisão da polícia que proibia protestos envolvendo a queima do Alcorão. O que aconteceu em janeiro mereceu a condenação dos países muçulmanos.