Desmantelada uma das maiores plataformas de "hackers"

De Euronews

A Europol anunciou o desmantelamento de uma das maiores plataformas de "hackers" do mundo, responsável pela venda de milhões de dados de identificação roubados na internet.

A operação internacional, liderada pelo FBI, visou o site Genesis Market, e contou com a colaboração de polícias de 17 países, uma dezena dos quais europeus.

Ruben van Wal, unidade de cibercrimes da polícia dos Países Baixos:"É uma enorme investigação, que esteve a cargo do FBI, com mais de dois milhões de vítimas em todo o mundo. Não foi só as credenciais das vítimas que foram roubadas, mas também as pegadas digitais. Isso significa que todos os dados roubados podem ser usados indevidamente: de lojas online e bancos, à identidade digital ou redes sociais, tudo. As vítimas estão desesperadas, não sabem como libertar os computadores deste tipo de crime."

A operação resultou em 119 detenções.

Contrariamente aos serviços da chamada "dark web", o site Genesis Market - que, segundo o departamento do Tesouro dos Estados Unidos, estava baseado na Rússia - era facilmente acessível na internet, protegendo-se das forças da ordem através de um sistema de "convite".