Desmantelado o maior grupo de "ransomware" do mundo

De Euronews

Operação para desmantelar o LockBit foi coordenada pela Europol e pelo FBI e envolveu 14 países

PUBLICIDADE

Uma operação policial internacional desmantelou o grupo LockBit, considerado o "mais nocivo" grupo de ransomware (software de extorsão) do mundo. Ao todo, 14 países (França, Alemanha, Países Baixos, Suécia, Austrália, Canadá, Japão, Reino Unido, EUA, Suíça, Finlândia, Polónia, Ucrânia e Nova Zelândia) participaram na Operação Cronos, coordenada pelo FBI e pela Europol e dirigida pela Agência Nacional do Crime do Reino Unido.

Foram encerrados 34 servidores nos Países Baixos, na Alemanha, na Finlândia, em França, na Suíça, na Austrália, nos Estados Unidos e no Reino Unido. Duas pessoas foram detidas na Polónia e na Ucrânia e mais de 200 contas em criptomoedas foram congeladas.

Diz Brett Lederman, diretor adjunto para as operações cibernéticas do FBI: "Os atores ligados à empresa criminosa LockBit causaram danos significativos a milhares de vítimas em todos os nossos países e em todo o mundo. Nos últimos anos, o grupo tem sido indiscriminado nos seus alvos, explorando organizações ligadas a agências governamentais, hospitais, escolas e empresas globais de alto nível."

O grupo efetuou mais de 1700 ataques contra vítimas nos Estados Unidos e em todo o mundo.