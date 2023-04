Macron quer "caminho comum" com a China para a paz na Ucrânia

De Euronews

Emmanuel Macron foi recebido esta manhã em Pequim pelo primeiro-ministro chinês, Li Qiang, numa jornada que deverá culminar com o encontro com Xi Jinping, aliado próximo de Moscovo que o presidente francês espera sensibilizar para assumir um papel de relevo com vista à paz na Ucrânia.

No Palácio do Povo, Macron frisou que "a capacidade para [...] estabelecer um caminho comum é indispensável".

Li Qiang também recebeu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que irá encontrar Xi Jinping ao mesmo tempo que o presidente francês.

Ana Lazaro, euronews:"Aqui, na China, a visita do presidente francês, Emmanuel Macron, e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, é analisada em termos positivos. É vista como um reconhecimento do papel preponderante que a China quer ter na nova ordem internacional que se está a definir desde o início da guerra na Ucrânia. Mas, ao mesmo tempo, há um certo desagrado, já que pensam que a Europa quer obrigar a China a tomar partido contra a Rússia. E Pequim defende a sua neutralidade e amizade com a Rússia. O primeiro-ministro chinês pediu à Europa respeito mútuo. A Europa, por seu lado, quer evitar que a China envia armas letais para a Rússia. Ursula von der Leyen disse que é importante poder discutir sobre tudo, num ambiente geopolítico volátil e também face a relações entre a UE e a China que são cada vez mais mais complexas."