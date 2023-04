De Euronews

Perante os avanços do exército russo em direção a Bakhmut, as autoridades ucranianas mantêm a decisão de defender a cidade. No entanto, Volodymyr Zelenskyy admite uma retirada, no caso de se verificar o risco de cerco na região situada no leste do território ucraniano. A jornalista Sasha Vakulina explica os detalhes.