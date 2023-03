Zelenskyy destaca importância de vitória em Bakhmut

Volodymyr Zelenskyy diz que uma vitória em Bakhmut é cada vez mais crucial.

Os combates pelo controlo da cidade-chave no leste da Ucrânia arrastam-se há meses e, apesar do pouco valor estratégico segundo os analistas, uma conquista da localidade terá um grande valor moral e psicológico.

Volodymyz Zelenskyy, presidente da Ucrânia:"Putin vai vender esta vitória ao Ocidente, à sociedade russa, à China, ao Irão e a todos os países. Vai vendê-la à sua sociedade. Será um pequeno passo, dizendo: 'Esperem um minuto, vou tomar uma decisão com a Ucrânia'. E, depois, outro passo e mais outro e mais outro..."

Zelenskyy teme que uma derrota em Bakhmut force Kiev a um compromisso com condições que considera inaceitáveis.

O presidente ucraniano voltou também a dizer-se disposto a falar com o homólogo chinês e convidou Xi Jinping a visitar o país.

Volodymyz Zelenskyy, presidente da Ucrânia:"É claro que percebo todas as iniciativas diplomáticas e convites, públicos e não públicos, dirigidos ao presidente da China. E eu quero falar com ele, porque já tive contacto com ele antes da guerra em larga escala. Mas, durante todo este ano, mais do que um ano, não tive contacto e espero realmente que as nossas equipas encontrem uma solução. [...] Estamos prontos para o ver aqui."

Zelenskyy fez as declarações durante uma longa entrevista concedida a uma equipa da agência Associated Press. Numa rara iniciativa, vários jornalistas puderam acompanhar o presidente ucraniano durante os dois dias em que percorreu, esta semana, as zonas de guerra da Ucrânia de comboio.