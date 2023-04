Limpeza do Sena crucial para Paris 2024

De euronews

A pouco mais de um ano da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024, o Sena concentra muitas atenções. O rio que atravessa Paris vai ser palco de duas provas de natação.

O problema é que tomar banho no rio Sena é proibido há 100 anos por causa da qualidade da água. As autoridades públicas decidiram, portanto, lançar um plano de 1,4 mil milhões de euros para alterar esta situação.

A despoluição do Sena passa por resolver o problemas das águas pluviais. Depois de cada chuvada, as águas dos esgotos acabam no rio. Há muitas obras em curso atualmente, como uma bacia com 50 mil metros cúbicos de capacidade.

Samuel Colin-Canivez, Responsável pelas Obras de Saneamento de Paris:

"O objectivo da bacia é reter as águas pluviais antes da descarga no rio Sena. Depois da chuva esvaziamo-la, por intermédio de um sistema de bombagem, para uma estação de tratamento de águas residuais.

Evita-se assim a descarga de um grande volume de água poluída para o Sena. Como se trata de água poluída com carga bacteriológica, seremos capazes de cumprir os critérios sanitários, embora não ambientais, para se tomar banho."

Uma diretiva europeia estipula a quantidade máxima de bactérias fecais para um banho seguro. Ainda há um nível elevado mas há quem esteja otimista.

Jean-Marie Mouchel, hidrologista, Universidade Sorbonne:

"Penso que é bastante boa, dado o número de habitantes na bacia do Sena. e o baixo débito do rio. Obviamente, ainda há coisas a fazer.

Estamos a falar de bactérias fecais, há obras que têm que ser feitas, há também alguns produtos químicos, mas tivemos décadas sem nos preocuparmos realmente com a qualidade do Sena. Foi apenas na década de 1970 que os esforços aumentaram bastante e hoje temos quase um estado propício a banhos."

Há planos para o futuro do rio. Há cerca de 20 projetos para praias fluviais na região. O município espera autorizar banhos no Sena em 2025. Mas muitos parisienses estão cansados de uma promessa que já foi feita muitas vezes mas nunca foi cumprida.