Quer assistir aos Jogos Olímpicos em Paris de graça? O voluntariado pode ser o seu bilhete

Já tem planos para o verão de 2024? Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris estão à procura de 45.000 voluntários.

A procura está aberta a pessoas de todo o mundo; basta falar inglês ou francês e estar disponível durante 10 dias.

Não será pago pelo seu tempo, mas é uma oportunidade de ver os bastidores do maior evento desportivo do mundo, e as primeiras Olimpíadas francesas em um século.

"Os nossos voluntários estarão no centro do maior evento desportivo do planeta e contribuirão diretamente para o seu sucesso", diz Tony Estanguet, Presidente do comité organizador do "Paris 2024", acrescentando que "a energia positiva transmitida pelos voluntários é única e eles serão a cara dos Jogos".

Se ficou interessado, eis o que precisa de saber.

Quem pode ser voluntário nos Jogos Olímpicos de Paris?

O portal de candidatura está aberto a cidadãos do mundo com 18 anos ou mais.

Se for bem-sucedido, terá de organizar a sua própria viagem e alojamento. Os cidadãos extracomunitários precisam de ter o visto adequado para permanecer em França.

Os países que beneficiam da regra dos 90 dias (que permite às pessoas visitar até 90 dias em cada 180) terão tempo suficiente para cumprir o seu dever olímpico. Enquanto outros podem entrar com um visto turístico, uma vez que o trabalho não é remunerado e a sua estadia será relativamente curta.

Os voluntários precisam de estar livres durante um mínimo de 10 dias no próximo verão - incluindo dois dias após o encerramento dos Jogos Paraolímpicos (10 de Setembro).

É preciso falar francês ou inglês ou, preferencialmente, as duas línguas.

O que fazem os voluntários dos Jogos Olímpicos?

Desfile de voluntários dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos em Londres, 2012 Lefteris Pitarakis/AP

Os voluntários são as primeiras pessoas que os atletas e os espetadores encontram quando chegam aos Jogos, por isso serão o rosto da hospitalidade e dos valores franceses.

Há uma série de "missões" no âmbito do programa de voluntariado; desde receber pessoas nos aeroportos e estações, até fornecer informações em locais, e até recolher bolas de ténis.

Para além do entusiasmo de ajudar, os organizadores salientam a formação e experiência para o resto da sua carreira.

Embora tenham uma visão "interna" dos Jogos, não lhes é garantido um passe livre para qualquer evento desportivo. Mas o voluntariado é uma forma mais barata de experimentar os Jogos. Os transportes públicos locais serão gratuitos nos dias de voluntariado, e ser-lhe-á oferecida uma refeição ou um vale refeição, dependendo do local.

Embora o maior número de voluntários seja necessário em Paris, cerca de 5.000 terão a oportunidade de viajar para outros locais dos Jogos em Bordéus, Nantes, Marselha, Nice, Saint-Etienne, Lyon, Lille e Châteauroux.