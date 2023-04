Protestos continuam em Israel apesar do ataque

De euronews

As manifestações contra a reforma judicial continuaram este sábado, apesar do ataque que aconteceu na sexta-feira à noite, no centro de Telavive. Há três meses que se realizam protestos em massa contra a reforma que pretende conferir mais poder ao executivo em detrimento da Justiça.

As vítimas do ataque de sexta-feira, um turista morto e outros cinco feridos, foram homenageadas este sábado por várias pessoas que se deslocaram ao local para deixar flores ou colocar velas.

O Ministro dos Negócios Estrageiros israelita e o embaixador italiano visitaram os feridos no Hospital Ichilov, em Telavive. Os feridos são provenientes de Itália e do Reino Unido. A vítima mortal também era um turista italiano., que foi identificado como Alessandro Parini.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita classificou o ataque como terrorista.