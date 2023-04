Joe Biden faz viagem nostálgica

De Euronews

A chuva deu as boas-vindas ao presidente dos Estados Unidos, que aterrou na tarde desta quarta-feira em Dublin. À chegada, foi recebido por funcionários da Embaixada norte-americana na Irlanda, acompanhados pelas famílias. Depois, dirigiu-se ao Castelo de Carlingford, a primeira paragem de uma visita de três dias. Até sexta-feira, Joe Biden vai fazer um discurso no parlamento, vai participar num banquete de gala e vai visitar duas cidades onde tem raízes familiares.

Em Dublin, um pequeno grupo de manifestantes reuniu-se ao final da tarde para protestar contra a visita de Biden. Richard Boyd Barret, o líder do grupo People Before Profit, criticou aquilo a que chamou "a narrativa muito acrítica" em torno da visita de Biden à Irlanda. "Joe Biden foi apresentado pelo nosso Governo e pelos meios de comunicação social como um grande pacificador, mas o seu registo diz algo muito diferente", afirmou.

Antes de aterrar em Dublin, Biden visitou a Irlanda do Norte para comemorar em Belfast o 25.º aniversário da assinatura do Acordo de Sexta-feira Santa. Na manha desta quarta-feira encontrou-se com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak e líderes locais. Fez elogios e ofertas de investimento, e encorajou o fim do impasse institucional que se vive na região.