Polícia divulga vídeo de tiroteio em Louisville

De Euronews

A polícia de Louisville, nos EUA, divulgou o vídeo da câmara corporal usada por dois agentes à chegada ao Old National Bank, palco de um tiroteio na segunda-feira.

As portas da frente eram de vidro e, por causa do reflexo, os policias não conseguiram ver o atirador, um funcionário do banco.

Cinco pessoas, entre elas o atirador, morreram antes de a polícia disparar fatalmente sobre o mesmo.

O homem, de 25 anos, entrou armado com uma espingarda e transmitiu o ataque em direto na rede social Instagram.

No exterior do banco um memorial para homenagear as vítimas continua a crescer.