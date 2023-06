Atirador mata duas pessoas em escola secundária nos EUA

Um atirador abriu fogo após a cerimónia de formatura de alunos de uma escola secundária, na terça-feira à noite, em Richmond, EUA. Duas pessoas morreram.

Sete pessoas foram baleadas, duas delas mortalmente, na terça-feira à noite no exterior de um teatro em Richmond, Virgínia, EUA. A tragédia aconteceu no final de uma cerimónia de formatura de alunos de uma escola secundária.

Os falecidos são um dos estudantes, de 18 anos, que tinha acabado de terminar o 12º ano e um homem de 36 anos. As vítimas mortais tinham sido, até ao momento, identificadas. Cinco pessoas ficaram feridas após serem baleadas. Uma menina de nove anos acabou atropleada quando tentava fugir.

O suspeito de ser o atirador, um jovem de 19 anos tentou fugir a pé, mas foi detido e será acusado de homicídio em segundo grau. Informação avançada pelo chefe interino da polícia de Richmond, Rick Edwards.

A mesma fonte policial explicava que acerimónia já tinha terminado e que os recém-formados estavam no exterior a tirar fotografias com as famílias quando o tiroteio aconteceu. Centenas de pessoas estavam no parque Monroe.