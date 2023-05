Tiroteio em centro comercial no Texas provoca pelo menos 9 mortos

De euronews

Um indivíduo saiu da viatura e começou a disparar sobre as pessoas que se encontravam no passeio. Há também vários feridos.

Pelo menos nove pessoas morreram em mais um tiroteio nos Estados Unidos, agora num centro comercial em Allen, nos subúrbios de Dallas.

Nove pessoas, com idades entre os 5 os 61 anos, foram levadas para hospitais da zona.

O suspeito foi morto. O indivíduo chegou ao local numa viatura. Assim que saiu do veículo começou a disparar sobre as pessoas que estavam no passeio.

Há uma média de um tiroteio por semana nos Estados Unidos, de acordo com os dados recolhidos por alguns media.