Ucrânia: Chasiv Yar, a cidade onde não há uma só casa intacta

De Euronews

De noite e de dia, os confrontos entre as forças russas e ucranianas continuam em Bakhmut, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia.

Na cidade de Chasiv Yar, a cerca de dez quilómetros, cercada em três frentes pelas forças russas, não há uma só casa intacta.

Os habitantes que por aqui continuam lutam para viver com o ruído constante de disparos.

"Não me importa. Só quero viver os meus anos de reforma em paz. Estou longe da política e nunca me interessei pela política. Agora não posso ver as notícias. A televisão e a rádio não funcionam", lamentou Oleg.

Num discurso noturno, o presidente Volodymyr Zelenskyy disse que a guerra atingiu uma fase em que é vital não perder o foco do caminho que os ucranianos precisam superar.

Bem ciente disso está o primeiro-ministro ucraniano. De visita ao Canadá, Denys Shmyhal encontrou-se com o homólogo Justin Trudeau que garantiu mais assistência militar para a Ucrânia depois da assinatura de um acordo de modernização comercial.