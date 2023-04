De Euronews

Um homem de 21 anos identificado como Jack Teixeira foi detido nos Estados Unidos sob suspeita de estar ligado à fuga de documentos secretos do Pentágono.

O caso representa uma ameaça "muito grave" à segurança nacional americana, referiu o Departamento de Justiça norte-americano.

As imagens da detenção de Jack Teixeira por agentes do FBI foram divulgadas por diversas estações de televisão americana e a identidade do suspeito detido foi confirmada pelo Procurador-geral Merrick Garland.

"O Departamento de Justiça deteve Jack Douglas Teixeira em ligação a uma investigação a uma alegada remoção não autorizada, retenção e transmissão de informações classificadas de defesa nacional", afirmou o procurador.

Teixeira não resistiu à detenção e é presente a um juiz do Massachusetts esta sexta-feira, sob acusação de ser o líder de um chat online, um grupo de conversação pela Internet, onde os documentos foram partilhados.

"Há uma investigação completa em curso. Estou preocupado com este caso", admitiu Joe Biden, durante uma visita à ilha da Irlanda.