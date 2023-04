De Euronews

Lula da Silva iniciou a visita oficial à China. O presidente do Brasil aterrou, esta quarta-feira, em Xangai, a primeira paragem de um périplo de vários dias à procura da reaproximação económica e diplomática, com o maior parceiro comercial do Brasil.

Jáesta quinta-feira esteve presente na tomada de posse da ex-presidente Dilma Rousseffà frente do chamado banco dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), o grupo de países de economias emergentes, na cidade que é sede do Novo Banco de Desenvolvimento, criado em 2014.

Esta sexta-feira, Lula tem encontro marcado com o presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim.

Uma viagem acompanhada de perto por Washington.