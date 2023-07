Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, numa reunião do Presidente russo, Vladimir Putin, com uma delegação de líderes africanos, São Petersburgo, 17/06/2023 - Direitos de autor EVGENY BIATOV/AFP

Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, numa reunião do Presidente russo, Vladimir Putin, com uma delegação de líderes africanos, São Petersburgo, 17/06/2023 - Direitos de autor EVGENY BIATOV/AFP

Euronews com AFP De Luis Guita com

Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, diz que Joanesburgo vai acolher uma cimeira presencial dos BRICS, em Agosto, apesar do mandado de captura internacional do TPI contra o Presidente russo Vladimir Putin.

A África do Sul vai organizar a próxima cimeira dos BRICS, em agosto, de forma presencial. Para a reunião foi convidado Vladimir Putin, apesar do mandado de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) contra o chefe de Estado russo, confirmou o Presidente da África do Sul. "Vamos ter uma cimeira presencial dos BRICS e todos nós estamos empenhados em ter uma cimeira em que nos possamos olhar nos olhos. Há muito tempo que não realizamos uma cimeira física, há quase três anos. Por isso, lamento desiludir-vos, mas não vai ser virtual," revelou o Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Ramaphosa não disse se Putin, que é alvo do mandado de captura emitido pelo TPI desde março pelo crime de guerra de "deportação" de crianças ucranianas durante a invasão da Ucrânia, estaria presente na cimeira que reunirá a África do Sul, o Brasil, a China, a Índia e a Rússia entre 22 e 24 de agosto, em Joanesburgo. A África do Sul detém atualmente a presidência dos BRICS, um grupo de cinco potências que pretendem aumentar a influência nas instituições internacionais, até agora dominadas pelos Estados Unidos e pela Europa.