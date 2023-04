Protesto em Rennes mais uma vez marcado por confrontos

De Euronews

Depois de uma noite de violência, na cidade francesa de Rennes, uma manifestação não autorizada contra a reforma das pensões foi mais uma vez marcada por numerosos confrontos com a polícia. Várias lojas foram vandalizadas e dois carros queimados.

A polícia utilizou gás lacrimogéneo e canhões de água contra a multidão, e foi alvo de pedras, garrafas e, por vezes, de fogo-de-artifício lançado por jovens vestidos de preto.

A prefeitura revelou que onze pessoas foram detidas e "serão apresentados às autoridades judiciais".

A manifestação foi acompanhada por um grande dispositivo policial, no dia seguinte a uma série de distúrbios no centro da cidade, onde as portas de uma esquadra de polícia e de um antigo convento convertido em centro de conferências foram incendiadas, e muitas frentes de lojas foram vandalizadas.

O presidente da Câmara de Rennes quer que os recursos policiais adicionais especializados em violência urbana e com sede na região parisiense, como os que foram mobilizados este sábado à tarde, se tornem permanentes.