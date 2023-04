Quatro anos de obras em Notre Dame

De Euronews

Quatro anos depois do incêndio, a catedral de Notre Dame, em Paris, recebeu a base da sua icónica agulha. A estrutura de 80 toneladas é o elemento central que sustenta a torre de 96 metros. A peça será reconstruída como no século XIX, a partir de uma base em forma de cruz.

A reconstrução da catedral em cinco anos foi uma promessa do presidente francês, Emmanuel Macron, na noite do incêndio, no dia em 15 de abril de 2019.

Ontem, Macron visitou o local. "Artesãos, restauradores, trabalhadores e companheiros, todas as equipas no local nos asseguraram novamente esta manhã: estaremos no ponto de encontro de 2024!", tweetou o chefe de estado após a sua visita. "É titânico", acrescentou, confirmando assim o objetivo de uma reabertura oficial, de culto e visita, no final de 2024.

"Penso poder dizer-vos hoje que seremos capazes de o fazer", disse o General Jean-Louis Georgelin, o representante especial para esta reconstrução. "Nunca foi fácil, mas triunfámos sobre todos os obstáculos", acrescentou ao apresentar ao presidente o progresso dos trabalhos.

No Twitter, Emmanuel Macron disse ser "a favor de considerar acriação de um museu dedicado a Notre Dame, porque faz parte do destino nacional, da história, e porque ainda tem muito para mostrar". Segundo o Palácio do Eliseu, o presidente comunicou esta posição às equipas de construção.