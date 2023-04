Os confrontos entre forças militares e milícias armadas no Sudão já provocaram a morte de pelo menos 56 civis, informou o comité central dos médicos sudaneses.

Numa publicação na rede social Facebook, a mesma entidade refere ainda a morte de "dezenas" de elementos entre as forças de segurança, sem precisar um número, e ainda quase 600 feridos por todo o país, incluindo alguns em estado grave.

A maior parte das vítimas foram registadas na capital, Cartum.

O Sudão voltou a ser palco, este sábado, de violentos confrontos entre as forças do regime militar no poder e o grupo paramilitar “Forças de Apoio Rápido”, formado por elementos da milícia árabe Janjawid e já denunciado por crimes contra a Humanidade pela Human Rights Watch durante o conflito de Darfur.

As milícias anunciaram ter o controlo da residência presidencial, do aeroporto de Cartum e de outras infraestruturas chave. Os militares garantem ter a residência presidencial segura, mas confirmam a destruição de alguns aviões civis no aeroporto pelas milícias, incluindo uma aeronave das linhas aéreas sauditas.

Esta é uma luta pelo poder no Sudão, que ameaça desestabilizar toda a região.

As Nações Unidas, a União Europeia, a União Africana, a Liga Árabe e e mesmo os Estados Unidos e a Rússia já apelaram a um cessar-fogo.

A Liga Árabe anunciou uma reunião de urgência devido à situação, a pedido do Egito e da Arábia Saudita, dois apoiantes da atual liderança militar do Sudão