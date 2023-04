Apreensão de drogas recorde em Itália

De euronews

As autoridades italianas anunciaram esta segunda-feira a apreensão de quase duas toneladas de cocaína em alto mar ao largo da Sicília.

As drogas estavam armazenadas em embalagens à prova de água, seladas e presas por redes de pescador e ainda equipadas com um dispositivo electrónico de localização.

Segundo a guarda costeira italiana, as drogas apreendidas teriam um valor de mercado superior a 400 milhões de euros.

De acordo com as autoridades, tudo sugere que a carga teria sido colocada à deriva com o objetivo de ser recolhida mais tarde.