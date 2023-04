Marcha dos Vivos recorda vítimas do Holocausto na Hungria

De euronews

No Domingo, a capital da Hungria, Budapeste, assinalou o dia da memória das vítimas húngaras do Holocausto.

A Marcha dos Vivos prestou homenagem aos prisioneiros nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial.

Os participantes percorreram uma distância de 1,9 km ligando dois memoriais no centro da capital.

O evento começou com discursos, poemas e canções.

"Parte desta Marcha é comemorar, educar e recordar, parte desta marcha é agir e rededicar. Rededicando-nos, para ganhar força para nos envolvermos com aqueles com quem discordamos, e fazer frente àqueles que visam os vulneráveis, àqueles que são levados pelo ódio oportunista, que usam a nossa individualidade sagrada para dividir, para marginalizar, para desumanizar", disse o embaixador dos EUA na Hungria, David Pressman.

A Coordenadora da Comissão Europeia para o combate ao anti-semitismo, Katharina von Schnurbein, foi a convidada de honra do evento.

Os organizadores consideram importante contar com a presença do maior número possível de sobreviventes do Holocausto que foram conduzidos em carros elétricos durante o cortejo.

A correspondente da euronews Rita Kónya acompanhou a Marcha:

"No dia seguinte à comemoração de Budapeste, 155 pessoas da Hungria viajarão para a Polónia para participarem na Marcha Internacional dos Vivos a 18 de Abril, onde se espera a participação de cerca de 10 mil participantes provenientes de 54 países", disse.