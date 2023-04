Embaixadoras convocadas na Rússia por comentarem caso Kara-Murza

De Euronews com AFP

O ministério dos Negócios Estrangeiros russo convocou as embaixadoras dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, denunciando uma "interferência grosseira nos assuntos internos da Rússia".

Esta segunda-feira, as três embaixadoras - Lynne Tracy americana, Deborah Bronnert britânica e Alison LeClaire canadiana - numa declaração conjunta diante das câmaras de televisão, nos degraus do tribunal de Moscovo, pediram a libertação imediata de Vladimir Kara-Murza .

A porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, sugeriu que as três embaixadoras pudessem ser convocadas "para que se lembrassem do que os diplomatas devem ou não fazer".

Vladimir Kara-Murza, o ativista e crítico do Kremlin - que detém passaportes russo e britânico - foi condenado a 25 anos de prisão por “traição” e por espalhar "informações falsas" sobre o papel do exército russo na invasão da Ucrânia.

O ativista já tinha sobrevivido a dois envenenamentos