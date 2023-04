Marcha dos Vivos lembra vítimas do Holocausto

De Euronews com AP

Milhares de pessoas participam na Marcha dos Vivos, o evento anual que recorda as vítimas e sobreviventes do Holocausto, realizado em Auschwitz-Birkenau, o maior campo de concentração nazi, no sul da Polónia.

Este ano, a marcha coincidiu com os 80 anos da Revolta do Gueto de Varsóvia e com os 75 anos da criação do Estado de Israel. Cerca de 50 sobreviventes participaram na marcha.

As forças alemãs estabeleceram Auschwitz depois de terem invadido e ocupado a Polónia durante a Segunda Guerra Mundial, e aí mataram mais de 1 milhão de pessoas, a maioria judeus.

Phyllis Greenberg Heideman, a presidente da marcha, disse que os jovens têm a responsabilidade de levar avante a memória das testemunhas. "Eles serão a voz daqueles que já não têm voz quando virem e compreenderem o que aconteceu no passado", afirmou.

Israel lembra vítimas do Holocausto

Os israelitas cumpriram um minuto de silêncio em memória dos 6 milhões de judeus vítimas do Holocausto. Um terço dos judeus de todo o mundo foi assassinado durante a II Guerra Mundial.

O presidente Isaac Herzog e o primeiro - ministro Benjamin Netanyahu participaram numa cerimónia no memorial oficial de Israel para lembrar as vítimas judaicas do Holocausto.