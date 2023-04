Oposição tunisina desmantelada

De Euronews

Após deterem Rached Ghannouchi, o líder do movimento islâmico Ennahda, foram as instalações deste partido que as autoridades da Tunísia encerraram esta terça-feira. Não só a sede na capital, Tunes, mas em todo o país.

Ghannouchi é considerado o maior opositor do atual presidente Kais Saied, que tem reforçado os próprios poderes e aumentado os receios de deriva autoritária não só entre muitos tunisinos, como também na União Europeia.

Bruxelas exprimiu "uma grande preocupação" com estes desenvolvimentos e salientou a importância "do pluralismo político", que é uma das bases para a parceria com a Europa.

Antes da sua detenção, Ghannouchi declarou que a Tunísia se prepara para mergulhar numa guerra civil.