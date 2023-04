Chefe da diplomacia russa está em digressão pela América latina e lançou apelo à "unidade" para combater o que identificou como "chantagem ocidental".

O apelo do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, foi feito na capital venezuelana, Caracas.

A Rússia, sancionada pelo mundo ocidental desde o início da guerra na Ucrânia, empreendeu uma ofensiva diplomática para convencer de que apenas se está a defender contra a hegemonia dos EUA.

"Juntamente com os nossos amigos venezuelanos, falamos a partir de uma posição unificada em defesa do direito do povo a determinar o seu próprio futuro, o seu destino sem interferência externa, sem ditar e chantagear. E sem, evidentemente, tentativas de influenciar através de medidas restritivas unilaterais e ilegais que estão agora a ser praticadas pelo conjunto do Ocidente," afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov.

O chefe da diplomacia russa está numa digressão pela América Latina. Depois de visitar o Brasil e a Venezuela, a rota de Sergei Lavrov passa por Cuba e Nicarágua.

De recordar que a Ucrânia convidou o Presidente brasileiro, Lula da Silva, a deslocar-se a Kiev para compreender a realidade da agressão russa.