A Ucrânia tem sido o prato forte do menu na cimeira do G20, na Índia, mas nem todos estão satisfeitos com o cardápio. Serguei Lavrov condenou uma vez mais a hipocrisia do Ocidente e lembrou que ninguém no G20 discutiu as situações de Iraque, Afeganistão ou Jugoslávia porque o grupo só servia para discutir finanças e políticas macroeconómicas.

Quando a Rússia, depois de muitos anos de avisos, se começou a defender, já não há nada mais interessante para o G20 a não ser a Ucrânia. É uma vergonha. Serguei Lavrov Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia

Também a China fugiu da guerra. Pequim alinhou-se ao lado de Moscovo e sublinhou que o G20 não tinha por objetivo discutir questões militares.

Mao Ning, porta-voz da diplomacia chinesa, lembrou que a posição do seu país relativamente à situação na Ucrânia permanecia inalterada e sublinhou que o G20 era o principal fórum para cooperação económica internacional e que os líderes dos estados-membros tinham deixado claro na declaração final da cimeira de Bali, o ano passado, que o G20 não era um fórum para discutir questões de segurança.