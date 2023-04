Demitiu-se o vice-primeiro-ministro britânico

De Euronews com AP

O vice-primeiro-ministro do Reino Unido demitiu-se esta sexta-feira, um dia depois do primeiro-ministro Rishi Sunak ter recebido o relatório de investigação sobre as oito queixas formais contra Dominic Raab.

Pelo menos 24 pessoas acusam Raab de assédio moral, comportamento verbalmente agressivo e outras formas de bullying, durante o seu tempo como ministro titular da justiça, dos negócios estrangeiros e do Brexit.

O advogado Adam Tolley, que conduziu o inquérito, disse que Raab "agiu de uma forma intimidante", foi " persistentemente agressivo" e "introduziu um elemento punitivo injustificado" no seu estilo de liderança. "A sua conduta também envolveu um abuso de poder de uma forma que mina ou humilha", escreveu Tolley no relatório de 48 páginas.

O braço direito de Rishi Sunak negou as alegações de que menosprezava e rebaixava o seu pessoal, garantindo que "se comportava sempre de uma forma profissional ". Disse que se demitia porque tinha prometido fazê-lo se as queixas de intimidação fossem substanciais.