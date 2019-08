Dominic Raab elogia "vantagens" do Brexit

Um elogio ao Brexit do chefe da diplomacia britânica no início de uma viagem simbólica à América do Norte. Em Toronto, à margem de um encontro com a homóloga canadiana, Dominic Raab disse que a saída do Reino Unido da União europeia vai trazer "uma enorme série de vantagens" no comércio internacional.

"Para o Reino Unido, o Brexit não é apenas uma questão de gerir os riscos, embora isso seja importante. Não quero ser simplista e quero encarar esse assunto de forma muito séria. Mas trata-se também, e penso que o nosso primeiro-ministro tem sido muito claro quanto a isso, de aproveitar as enormes oportunidades das nossas novas liberdades".

Ao mesmo tempo, em Londres, Boris Johnson recebeu o primeiro-ministro da Estónia. Juri Ratas foi o primeiro líder europeu a visitar o novo primeiro-ministro britânico. O encontro ficou marcado pelos temas da cooperação bilateral e pelos assuntos que marcam a agenda da União Europeia.

Vincent McAviney, repórter da Euronews, conta-nos que os negociadores da UE disseram aos diplomatas europeus que não haverá discussões inúteis com o novo Governo britânico. Consideram que a situação continua a mesma de há três anos e que o Reino Unido parece estar no caminho certo para um Brexit sem acordo. Michael Gove, o homem responsável pela preparação de um plano para uma saída sem acordo, disse que estava profundamente triste com estas observações.

Bruxelas, ao lado do primeiro-ministro irlandês, deixou claro que o backstop, a apólice de seguro negociada com Theresa May para evitar uma fronteira entre a República e a Irlanda do Norte deve ser garantido. Algo que o primeiro-ministro Johnson diz que não pode aceitar.