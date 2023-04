Protesto contra autoestrada em França

De Euronews

Milhares de opositores da autoestrada A69 Toulouse-Castres, no sudoeste de França, manifestaram-se para denunciar um projeto que consideram contraditório com a emergência climática e para exigir "menos carros e menos alcatrão".

Cerca de 4.500 pessoas pessoas, de acordo com as autoridades, concentraram-se no local onde será construída a futura autoestrada.

Os manifestantes propõem o reforço da ligação ferroviária entre as duas cidades para responder às necessidades da população.