Rússia diz que ocupou três distritos da cidade ucraniana de Bakhmut

De Euronews

No leste da Ucrânia, as forças russas e ucranianas continuam a medir forças pelo controlo territorial.

Moscovo diz ter ocupado três distritos na parte ocidental da cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia. Uma informação confirmada pelo Exército ucraniano.

As forças russas controlam três dos quatro flancos da cidade há semanas. A Ucrânia detém apenas o flanco ocidental.

No entanto, o chefe do grupo paramilitar russo Wagner alertou para os riscos do reforço dos sistemas antiaéreos ucranianos e, em particular, do aumento da preparação das tropas.

A Ucrânia está a preparar novas brigadas e unidades para retomar a iniciativa na frente de combate e pediu aos aliados mais apoio militar.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriy Melnyk, apelou a que se destine 1% do PIB para o fornecimento de armas à Ucrânia.

Num discurso noturno, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, anunciou novas sanções contra centenas de empresas que disse estarem a "investir e apoiar a agressão russa."