Outra bomba encontrada em Belgorod

De Euronews

Uma bomba por explodir foi detetada em Belgorod, a cidade russa que foi atacada por engano na quinta-feira. Especialistas em explosivos avaliaram o dispositivo e disseram que não havia perigo de explosão.

Dezassete edifícios de apartamentos foram evacuados e mais de 300 pessoas só puderam regressaram às suas casas depois da operação de emergência das autoridades estar concluída

Na Rússia, este sábado fica também marcado pela expulsão de vários diplomatas alemães do país. Moscovo disse ter tomado a decisão em resposta à "expulsão em massa" de diplomatas russos por parte da Alemanha. As tensões entre Moscovo e Berlim têm vindo a aumentar desde o início da guerra. Em abril do ano passado, o governo alemão expulsou cerca de 40 diplomatas russos do país.