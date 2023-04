Vários países retiram os seus cidadãos do Sudão

De euronews

Vários países iniciaram este domingo a retirada dos seus nacionais do Sudão. Espanha e França foram dois destes países. As operações foram complicadas por causa dos confrontos.

Embora Paris não tenha confirmado, um cidadão francês terá sido baleado num ataque das milícias contra uma coluna da embaixada francesa.

O primeiro-ministro britânico também anunciou a retirada do pessoal diplomático do Reino Unido e seus familiares do Sudão.

O presidente Joe Biden também confirmou a retirada de funcionários do governo dos Estados Unidos de Cartum.

No Vaticano, o Papa pediu o fim da violência. “Renovo o meu apelo para que a violência cesse rapidamente e se retome o caminho do diálogo. Convido-vos a rezar pelos nossos irmãos e irmãs sudaneses", disse Francisco.

O Sudão entrou na segunda semana de violentos combates. O conflito opõe forças do general Abdel Fattah al-Burhane, líder de facto do país desde o golpe de 2021, e um seu ex-adjunto, o general Mohamed Hamdane Daglo, que comanda as Forças de Apoio Rápido.