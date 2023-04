Joe Biden anunciou a recandidatura à Presidência dos Estados Unidos. O democrata de 80 anos pede aos eleitores para o deixarem "terminar o trabalho" iniciado em janeiro de 2021.

"Todas as gerações têm um momento em que têm de se levantar pela democracia. De se levantar pelas liberdades fundamentais. Acredito que este seja o nosso. É por isso que estou a candidatar-me à reeleição", expressou o atual Presidente dos Estados Unidos pelas redes sociais.

O anúncio da recandidatura foi feito através de um vídeo divulgado pela sua nova equipa de campanha. Biden diz que a questão que os americanos enfrentam nos próximos anos é se terão mais ou menos liberdade.

A idade de Biden, que vai fazer 81 anos em novembro, tem sido uma questão muitas vezes levantada, nomeadamente pelos opositores. É o primeiro presidente dos Estados Unidos com esta idade ainda e exercício.

Joe Biden foi eleito em novembro de 2020, derrotando o então Presidente cessante Donald Trump, e assumiu as rédeas da Casa Branca em janeiro de 2021, poucos dias depois da invasão do Capitólio por apoiantes do antecessor, que reclamavam de alegada fraude eleitoral.

À partida, Biden poderá reencontrar Trump na corrida presidencial. O antecessor do atual Presidente já anunciou a intenção de se recandidatar, é o favorito entre os vários nomes já conhecidos para as primárias republicanas, mas enfrenta diversos processos legais e não é certo que consiga a nomeação.

Trump foi recentemente acusado de 34 crimes de falsificação de registos comerciais e, na semana passada, teve início outro processo em que uma jornalista o acusa de violação.