Turismo britânico aproveita coroação de Carlos III

De euronews

O setor turístico em Londres está a aproveitar a chegada da coroação de Carlos III, a 6 de maio. Quem tem negócios dá largas à imaginação para oferecer experiências a visitantes de todo o mundo.

Um autocarro turístico oferece um afternoon tea enquanto faz um tour por Londres. Duas turistas belgas, mãe e filha, embarcaram na experiência, para celebrar o aniversário da mais velha. Um tour que ficará sempre associado à coroação de Carlos III, "uma oportunidade única na vida".

A coroação de Carlos III está a invadir lentamente as ruas e lojas londrinas, mas os custos do evento para os cofres do Estado geram divisões. Uma sondagem citada por um deputado trabalhista no Parlamento britânico mostrava que 51% da população acha que a cerimónia não devia ser financiada com dinheiros públicos. Isto numa altura em que a população sofre com um grande aumento do custo de vida.