Celebração no Reino Unido vai incluir diversas festas comunitárias de rua entre sábado e segunda-feira, à margem da cerimónia oficial entre Windsor e Westminster

A menos de uma semana da grande festa da monarquia britânica, o evento acerta o ritmo em várias comunidades do Reino Unido.

Em Brixton, onde existe uma vasta presença afrocaribenha, o desfile de rua irá decorrer entre sábado e segunda-feira, num fim de semana prolongado, e será liderado pela orquestra de câmara local, atualmente em ensaios, para harmonizar as diferenças culturais numa festa tipicamente britânica.

Deronne White, de 25 anos, é descendente de imigrantes oriundos da Jamaica e faz parte da Orquestra de Câmara de Brixton, antecipa a participação de "muitas comunidades diferentes" na festa.

"Com o vasto leque de estilos que exploramos na música, se para algumas pessoas pode haver algum distanciamento entre o próprio evento e a história que o precede, penso que a música os pode ajudar a estabelecer essa ligação", considera White.

Sunday 7th May we’re joining forces with the Black British Classical Foundation to celebrate the Coronation of King... Posted by Brixton Chamber Orchestra on Wednesday, April 19, 2023

Para domingo, a Orquestra de Câmara de Brixton está a preparar um concerto especial em colaboração com a "Black British Classical Foundation", com música composta especialmente para anteriores coroações de reis e rainhas.

Não muito longe, Southall, em Londres, é um género de "pequena Índia", em Londres, e ali parte da festa em honra de Carlos II será feita à mesa.

Gulu Anand é dono de um restaurante de Southall e mostra-se satisfeito por poder ajudar na coroação de um antigo cliente. Para ele, "a grandeza de um rei" vê-se na abertura do monarca para ouvir o povo, na curiosidade de saber de onde vêm, se são felizes ou se fazem um bom trabalho.

"Acho que ele é o Rei do povo”, defende Anand.

A coroação de Carlos II conta com diversos eventos por todo o país, a partir de sábado, dia em que a festa estará centrada na Abadia de Westminster, onde já está instalada a chamada Pedra da Coroação, utilizada durante séculos na ascensão de monarcas da Escócia, de Inglaterra e da Grã-Bretanha.

A coroação acontece entre duas tradicionais procissões, uma delas mais importante, a do regresso do Rei coroado ao Palácio de Buckingham e realizada a bordo de uma carruagem muito antiga, impressionante e desconfortável, o que terá motivado desta vez o encurtar do trajeto.

No domingo, há piqueniques comunitários a ser organizados em várias localidades e um concerto especial no Palácio de Windsor. A coroação terminará no domingo com a iluminação de diversos locais icónicos por todo o Reino Unido.

Para segunda-feira, está marcado o "Big Help Out", a "grande ajuda", que pretende promover o voluntariado e a ajuda entre comunidades locais por todo o reino, num tributo ao novo monarca, Carlos III.