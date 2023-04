De David Mouriquand

A data da coroação do Rei Carlos III aproxima-se rapidamente e foi anunciado que Take That, Katy Perry e Lionel Richie estão entre os participantes no Concerto de Coroação, no Castelo de Windsor.

O evento, organizado pela BBC, terá lugar no domingo, 7 de maio - o dia seguinte à coroação - na Abadia de Westminster - perante de uma audiência de 20.000 pessoas.

O concerto incluirá também atuações da estrela de ópera italiana, Andrea Bocelli; Sir Bryn Terfel, barítono baixo galês; Freya Ridings, cantora e compositora e Alexis Ffrench, compositor de música clássica.

Os Take That terão em palco três membros originais - Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald. Numa declaração conjunta, a banda disse que "estava ansiosa" pelo espectáculo. "Este será o nosso primeiro espetáculo ao vivo desde a Odyssey Tour, há quatro anos, em 2019, e que palco para voltar".

Katy Perry disse que está "entusiasmada" por atuar, bem como "iluminar ainda mais" o The British Asian Trust, uma instituição de caridade fundada pelo Rei quando ele era o Príncipe de Gales. A instituição de caridade - da qual Perry é embaixadora - trabalha para combater a pobreza e as dificuldades generalizadas no Sul da Ásia, assim como para angariar fundos para acabar com o tráfico de crianças.

Espera-se que em breve sejam anunciados mais nomes de artistas participantes no Concerto de Coroação. Tem havido rumores de que a Adele e as Spice Girls também apareceriam, mas os seus nomes ainda não foram oficialmente confirmados. Ed Sheeran, Sir Elton John e Harry Styles declinaram os convites para comparecer.

No mês passado, Snoop Dogg revelou o seu interesse em atuar no Concerto de Coroação, dizendo ao jornal The Sun: "Vou atuar no concerto de coroação. Faça isso acontecer".

Embora continue a ser duvidoso que o Doggfather faça uma aparição, foi também anunciado que também estará presente um coro de coroação. Composto por cantores amadores de todo o Reino Unido, incluindo coros de refugiados, coros do SNS, grupos de cantores LGBTQ+ e coros de surdos. Este coro aparecerá ao lado de um coro virtual, composto por cantores de toda a Commonwealth.

Uma enorme exibição de luz está prevista no palco central do concerto. Por todo o Reino Unido haverá espetáculos de luzes com projeções, lasers, exibições de drones e outras iluminações.

O evento será transmitido na BBC One, BBC iPlayer, BBC Radio 2 e BBC Sounds.

A quantidade de pessoas que vai querer assistir às celebrações da coroação é uma incógnita. Uma recente sondagem do YouGov revelou que a maioria dos britânicos não está interessada na coroação.

No inquérito a mais de 3.000 adultos realizado este mês, 35% disseram que "não lhes interessa muito" o evento; 29% disseram que não lhes interessa de todo. 24% das pessoas disseram que estão interessadas mas que que as celebrações têm de ser equilibradas e apenas 9% disseram que lhes interessa "muito". No entanto, 46% disseram que, provavelmente, iriam participar em eventos associados à coroação.