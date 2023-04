Alexei Navalny diz que arrisca pena perpétua por terrorismo

De euronews

Alexei Navalny volta a estar na mira da justiça russa. O opositor de Vladimir Putin compareceu esta quarta-feira em Tribunal para responder pelas acusações de extremismo, que de acordo com o próprio lhe podem valer mais trinta anos de prisão.

Navalny, que já se encontra a cumprir uma pena de onze anos e meio atrás de grades por fraude e desrespeito do tribunal, classifica as novas acusações de absurdas e acusa as autoridades russas de lhe limitarem o acesso ao processo, de perto de duzentas páginas, para que ninguém saiba o que se está a passar.

Navalny acusou ainda as autoridades de prepararem um processo por terrorismo, por atos cometidos quando estava detido, onde seria julgado num tribunal militar e arriscaria a pena perpétua.