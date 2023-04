Itália acolhe conferência para a reconstrução da Ucrânia

Reconstruir a Ucrânia - foi o tema que mobilizou a conferência em Roma, na qual a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, incitou os parceiros europeus a acelerar a adesão ucraniana ao bloco europeu. Palavras ouvidas diretamente pelo chefe do governo ucraniano, Denys Shmyhal, presente num encontro de aproximação em várias frentes.

A jornalista da Euronews Giorgia Orlandi aponta que "centenas de empresas, organizações e instituições italianas e ucranianas participaram no encontro de hoje. O objetivo da conferência é identificar as necessidades de reconstrução e oferecer as competências italianas em setores específicos.

Isto faz parte do plano de ajuda que a Itália está a oferecer à Ucrânia. Como recordou a própria primeira-ministra, Giorgia Meloni, na conferência de imprensa, aderir a este plano de reconstrução significa acreditar na vitória da Ucrânia, mas também participar no processo de entrada do país na União Europeia.

O primeiro-ministro ucraniano, também presente na conferência de imprensa, afirmou que agradeceu a Itália pelo fornecimento de eletricidade. É um dos exemplos de como o contributo italiano se destaca, um contributo que se vai prolongar na reconstrução do país. Segundo o Banco Mundial, os custos totais para a reconstrução ascendem a cerca de 400 mil milhões de euros.

Esta não é a primeira conferência em que se fala da reconstrução da Ucrânia, pelo menos na Europa, mas o encontro serviu para reforçar o papel de Itália, sobretudo a nível europeu".