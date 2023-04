Como é que a indústria da moda europeia mudou desde a tragédia do Rana Plaza em 2013?

Apenas algumas semanas após o colapso do prédio comercial de oito andares, onde se produziam roupas para empresas europeias, marcas, sindicatos e ONGs assinaram o Acordo de Construção e Segurança contra Incêndios.

Quando o prédio comercial de oito andares Rana Plaza, no Bangladesh que abrigava várias fábricas de roupa, desabou a 24 de abril de 2013, matando mais de 1 100 pessoas e ferindo outras 2 500, uma onda de choque percorreu o mundo.

Muitas marcas conhecidas na Europa e em todo o mundo produziam roupas neste prédio e (consciente ou inconscientemente) aceitaram que a segurança dos trabalhadores não era um problema, já para não mencionar outras condições de trabalho.

Dez anos após um dos desastres industriais mais mortíferos da história do Bangladesh, fazemos a pergunta: como é que a indústria europeia de vestuário se adaptou e mudou?

Os especialistas concordam que o desastre e o sofrimento humano que causou foram grandes demais para continuar a ignorar as condições em que as roupas são produzidas para o mercado global.

O Acordo de Construção e Segurança contra Incêndios, um acordo juridicamente vinculativo entre marcas, sindicatos e ONGs que foi alcançado pouco tempo após o desastre, é uma "iniciativa robusta" e "única na sua abordagem e cooperação", diz Peter McAllister, da Ethical Trading Initiative, que defende práticas de negócios éticas e melhores condições para os trabalhadores.

O acordo inclui provisões para inspeções de segurança independentes, programas de formação e um procedimento de queixa para trabalhadores. Entre as principais marcas europeias que o assinaram estão a H&M, Primark, C&A, Zara e Marks & Spencer.

Mas, embora o acordo tenha aumentado a consciencialização sobre os riscos de segurança no Bangladesh, a indústria continua a pagar salários abaixo do limite do salário mínimo.

"As marcas sabem que precisam assumir a responsabilidade por tudo o que fazem", diz Tamsin Blanchard, do movimento Fashion Revolution, que assistiu a uma mudança no pensamento sobre a transparência desde a tragédia do Rana Plaza.

O que os consumidores na Europa podem fazer?

No entanto, a indústria da moda é "em grande parte não regulamentada" noutras áreas. Não há razão para produzir tanto vestuário como acontece atualmente, com impactos ambientais significativos. A deslocalização da produção para países onde a mão-de-obra é barata e as leis ambientais ou de proteção dos trabalhadores são praticamente inexistentes também continua a ser generalizada.

E enquanto as marcas europeias introduziram um conjunto de regulamentações do trabalho para proteção social, os países fora da UE não beneficiam destas diretrizes.

O movimento Fashion Revolution recomenda perguntar publicamente às marcas sobre a produção nas redes sociais. Com a hashtag #WhoMadeMyClothes, mais e mais marcas de roupas estão a responder a este tipo de pergunta, diz Tamsin Blanchard.

“É importante que os consumidores falem”, seja nas redes sociais ou no site da sua marca preferida. "As marcas devem saber que isso é importante para eles"

"As marcas estão a ouvir", confirma Mc Allister. "E quando os seus clientes dizem claramente: 'Esperamos que tenham em conta os nossos padrões. Esperamos poder fazer compras sem nos preocuparmos se as pessoas estão seguras, são pagas decentemente ou assediadas no local de trabalho."

A União Europeia está a planear diretrizes para responsabilizar as marcas como a Diretiva relativa ao dever de diligência das empresas em matéria de sustentabilidade.

“Precisamos de legislação porque é a única maneira de realmente rastrear o que as marcas estão a fazer”, diz Aruna Kashyap, da Human Rights Watch (HRW).

Para saber se uma marca aderiu ao acordo, o consumidor pode consultar a lista no site Clean Clothes Network.

Quanto mais baratas as roupas, piores as condições de produção?

McAllister diz que sempre se deve ter cuidado quando as coisas são baratas. "Mas nem sempre o preço baixo está associado a padrões maus". Às vezes, a produção barata pode ser explicada pelo volume da encomenda. No caso da produção barata, por outro lado, surge a questão da sustentabilidade.

Isto porque a produção de roupas, principalmente na escala do super fast fashion, contribui significativamente para as mudanças climáticas. Os processos de fabricação na indústria da moda produzem quantidades de CO2 e consomem quantidades extremamente elevadas de água. Soma-se a isto o envio das roupas, que contribui ainda mais para a poluição ambiental por meio de emissões.

Quando as empresas consideram onde vão produzir no futuro, como vão produzir, que materiais vão usar, também precisam entender o impacto nos direitos humanos, nas fábricas e nas comunidades, disse McAllister.

Mas, embora muitos dos problemas da indústria hoje sejam criados por ela mesma, há cada vez mais ideias criativas para tornar a moda mais sustentável. Além das lojas de roupas em segunda mão, existem empresas que alugam roupa, trocam-na ou, por exemplo, revalorizam roupa velha em workshops.

Como podemos garantir que os trabalhadores desta indústria no Bangladesh e noutros países recebem salários justos pelo seu trabalho?

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o salário mínimo para trabalhadores da indústria do vestuário, que estão a começar, no Bangladesh aumentou de cerca de US$ 63 (57 euros) para US$ 95 (87 euros) em 2019 desde o desastre do Rana Plaza. Este foi o resultado da pressão de grupos de direitos dos trabalhadores e dos próprios trabalhadores. No entanto, este aumento salarial ainda está abaixo do salário mínimo estimado no Bangladesh, que é de cerca de US$ 190 (173 euros) por mês.

E a pandemia exacerbou ainda mais a situação das costureiras do Bangladesh. O aumento da inflação também está a tornar-se um problema. Com os salários pagos na indústria da moda, não conseguem viver, diz Kashyap.

Várias organizações que trabalham para uma produção sustentável e justa na indústria da moda, incluindo o Fashion Revolution e a Human Rights Watch, estão a pedir salários dignos para as indústrias do vestuário, têxtil e calçado por meio da campanha Good Clothes, Fair Pay.

Esta é uma iniciativa de Cidadania Europeia, que exige que a Comissão Europeia decida sobre ações de acompanhamento se um milhão de assinaturas forem recolhidas.