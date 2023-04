Macron promete melhores acessos para pessoas com deficiência

De Euronews

França vai gastar mil e 500 milhões de euros para melhorar a acessibilidade dos locais públicos para as pessoas com deficiência.

Um compromisso feito pelo presidente Emmanuel Macron, que também prometeu investir mais no tratamento e acompanhamento de doentes, bem como no diagnóstico precoce das deficiências.

Emmanuel Macron, presidente de França:"O Estado vai consagrar 1,5 mil milhões de euros. É uma pesada linha orçamental, alguns queriam mais, muitos propuseram menos. Antes do verão, vamos dar uma expressão concreta a este compromisso, fixando um verdadeiro programa que vamos seguir unidos."

Macron prometeu que os Jogos Olímpicos de Paris, no próximo ano, serão 100% acessíveis para as pessoas com deficiência.

Mas muitos mostram-se céticos face às promessas do presidente francês.

A Collectif Handicaps, grupo que reúne 52 associações, recusou participar na conferência organizada por Macron no Eliseu e convocou um protesto por melhores acessos nos transportes públicos.

Medhi Boughachiche, deficiente motor:"É verdade que, para uma pessoa com deficiência, mover-se na região de Paris é quase impossível, porque há escadas e elevadores que não funcionam muito bem."

As medidas anunciadas por Macron, que incluem também aspetos como o acesso às escolas e ao mercado de trabalho, surgem no seguimento de um aviso deixado pelo Conselho da Europa, que acusou França de estar atrasada nesta área.