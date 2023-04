Confrontos estendem-se ao Darfur

Violações repetidas do cessar-fogo são mau augúrio para novo prologamento de 72 horas

A guerra civil que se instala na capital do Sudão já se estendeu à região do Darfur.

Apesar do anúncio do prolongamento do cessar-fogo por mais 72 horas na quinta-feira à noite, as explosões e os tiros continuam na capital, Cartum.

A principal cidade do Darfur Ocidental também foi palco de confrontos esta quinta-feira. Há relatos de destruição de edifícios da administração pública e de pilhagens.

O confronto entre o exército regular, chefiado pelo general Abdel Fattah al-Burhane, e a milícia denominada Força de Apoio Rápido, comandada pelo general Mohamed Hamdane Daglo rebentou a 15 de abril e fez mais de 500 mortos e milhares de feridos.

Apesar das violações repetidas do cessar-fogo, as eventuais pausas nos combates permitiram a milhares de pessoas fugir da capital e procurar refúgio nos países vizinhos ou serem repatriadas.