Um cessar-fogo frágil, violado inclusive com ataques contra civis e uma evacuação apressada estão a marcar a atualidade de quase duas semanas de guerra pelo poder iniciada no Sudão a 15 de abril.

As forças militares do general Abdel Fattah Burhan tentam reprimir a ofensiva das milícias rebeldes das Forças de Apoio Rápido afetas ao antigo vice líder do regime de transição, o também general Mohammed Hamdan "Hemetti" Dagalo, num confronto que poderá a estar a ser instigado de fora para dentro e que poderá inclusive ter mão do agora famoso grupo mercenário russo Wagner.

O secretário-geral das Nações Unidas diz que "o conflito no Sudão não vai nem pode ser resolvido no campo de batalha". "Os líderes sudaneses têm de colocar os interesses do povo à frente e no centro, e silenciar as armas", expressou António Guterres esta manhã pelas redes sociais.

O Sudão está sobre brasas desde o início dos violentos confrontos armados. Apesar de um cessar-fogo de 72 horas ter sido anunciado à meia noite de segunda-feira, as trocas de tiros continuam na capital Cartum e na cidade vizinha de Omdurman.

Entretanto, um grupo armado ocupou o Laboratório Central de Saúde Pública de Cartum, onde estão armazenadas amostras de várias doenças contagiosas.

“Isto é extremamente perigoso porque temos amostras de poliomielite, de sarampo e de cólera no laboratório. Há, por isso, um enorme risco biológico associado à ocupação do Laboratório Central de Saúde Pública em Cartum por uma das partes em conflito", alertou Nima Saeed Abid, o representante da Organização Mundial de Saúde (OMS) no Sudão.

Pelo menos 459 pessoas já morreram e mais de quatro mil ficaram feridas nestas quase duas semanas de conflito, estimam as Nações Unidas.

Houve, entretanto, um ataque à prisão de Kober, em Cartum, onde está detido o antigo ditador do Sudão Omar al-Bashir, e vários prisioneiros fugiram.

Os militares às ordens de Abdel Fattah Burhan garantem que Al-Bashir se mantém detido num local seguro. As milícias de Mohammed Hamdan "Hemetti" Dagalo alegam que o antigo ditador fugiu.

Omar al-Bashir governou o Sudão durante três décadas e foi derrubado em abril de 2019, num golpe de Estado liderado pelo exército, que viriam a formar um Conselho Militar de Transição e a acordar um processo temporário de governação, agora totalmente desfeito um ano e meio depois do general Abdel Fattah Burhan ter tomado o poder através de um novo golpe de Estado e de o primeiro-ministro da transição, Abdalla Hamdok, se ter demitido.

Um português resiste no país

O conflito armado está a levar residentes locais e estrangeiros a tentar fugir o mais rápido possível do Sudão, onde apenas persiste um português.

O único dos 22 portugueses no Sudão identificados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros a ficar para trás é voluntário numa organização humanitária e está a mais de 500 quilómetros de Cartum, assegurou ao Expresso Suliman Abdelmagid Suliman Mohamed, Cônsul Honorário de Portugal no Sudão, que trabalha em cooperação com a embaixada portuguesa no Cairo.

A França chegou, entretanto, esta quarta-feira, o primeiro avião com cerca de 245 pessoas em fuga do conflito no Sudão. A aeronave partiu do Djibuti, primeira escala da fuga, e transportou 195 cidadãos franceses, mas também neerlandeses, italianos, neozelandeses, marroquinos e alguns sudaneses.

À Arábia Saudita chegou também esta quarta-feira um barco com 1.687 civis sudaneses e de mais 50 outras nacionalidades, também em fuga do conflito, anunciou o Ministério dos Assuntos Estrangeiros do reino saudita.

A Agência das Nações Unidas para os Refugiados estima que este novo conflito armado no Sudão venha a provocar uma onde com pelo menos 145 mil refugiados, num fenómeno humanitário que poderá empurrar ainda mais gente para as perigosas travessias clandestinas do Mediterrâneo rumo à Europa.