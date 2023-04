Combates e tiros a avião da Turquia ameaçam cessar-fogo no Sudão

De Euronews

Avião de evacuação turco preparava-se para aterrar quando foi atingido. Ancara já confirmou o incidente.

Combates de rua estão a ameaçar o frágil cessar-fogo no Sudão. Explosões e tiros continuaram a ser ouvidos, esta sexta-feira, na cidade de Omdurman e na capital, Cartum.

A trégua no conflito, estendida por três dias, está ainda mais em risco, depois de um avião de evacuação turco ter sido alvejado que se preparava para aterrar.

A autoria do ataque é ainda desconhecida, com Exército e as Forças de Apoio Rápido (RSF) a trocarem acusações.

O ministro da Defesa da Turquia, Hulusi Akar, confirmou o incidente sem no entanto atribuir culpas a nenhuma das fações.

"Armas ligeiras dispararam contra o nosso avião de evacuação C-130", disse, acrescentando que, apesar de alguns estragos na aeronave, os disparos não fizeram feridos.

Os combates do Sudão decorrem desde 15 de abril, tendo o ministério da Saúde sudanês já registado mais de 500 mortes e milhares de feridos.

Nos hospitais, médicos queixam-se de falta de recursos para dar resposta aos pacientes que não param de chegar.

As organizações internacionais falam em centenas de milhares de refugiados a abandonar o país.