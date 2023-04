De euronews

Sultan AlNeyadi foi o primeiro astronauta árabe a fazer uma caminhada no espaço.

Esta sexta-feira, Sultan AlNeyadi saiu da Estação Espacial Internacional para um passeio no espaço com o astronauta da NASA Steve Bowen, para trabalhar na atualização da capacidade de geração de energia do módulo. Tornou-se o primeiro árabe a caminhar no espaço.

Os Emirados Árabes Unidos consideram a caminhada espacial do seu cidadão "um marco histórico".